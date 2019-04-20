Появилось видео с места смертельного ДТП в Казахстане

Опубликовано видео с места ДТП в Жамбылской области Казахстана, в результате которого погибло 11 человек.
Ранее стало известно, что среди погибших семеро граждан Казахстана и трое граждан Узбекистана. Личность ещё одного человека на данный момент не установлена. Кроме того, среди жертв ДТП не числятся российские граждане.
Как ранее писал Лайф, автобус столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком и перевернулся. Погибло 11 человек, ещё 29 человек пострадали.
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