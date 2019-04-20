В США две школьницы задержаны по подозрению в подготовке массового убийства

Девочки составили целое досье, где на девяти листах расписали детали предстоящих преступлений.

В американском штате Флорида задержали двух 14-летних учениц средней школы Эйвон-Парк по подозрению в подготовке убийства девяти человек. Об этом сообщает ABC News.

Полицию вызвала учительница, которая случайно раскрыла жуткие планы девочек. Она заметила, как школьницы истерично искали некую папку в её кабинете, и услышала их разговор. Одна из задержанных говорила, что назовёт всё розыгрышем, если "досье" найдут. Позже педагог обнаружила папку и ужаснулась. В ней на восьми листах были расписаны детали убийства девяти человек — как получить оружие, расправиться с людьми и похоронить и сжечь тела.

Сейчас школьницы находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства по девяти пунктам и в предварительном сговоре для совершения похищения по трём пунктам.