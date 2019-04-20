Стали известны подробности взрыва у здания министерства в Кабуле

Атаку организовали несколько боевиков, среди которых были три террориста-смертника.

В результате нападения на здание Министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле ранения получили не менее шести человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Минздрав Афганистана.

По предварительной информации, атаку организовали несколько боевиков, среди которых были три террориста-смертника. В перестрелку с ними вступили правоохранители, которые сумели ликвидировать двоих нападавших. Также известно, что во время атаки прогремел взрыв.

В данный момент продолжается спецоперация по ликвидации боевиков.

Ранее Лайф сообщал о взрыве около здания Министерства коммуникационных и информационных технологий Афганистана в Кабуле.