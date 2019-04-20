Стали известны подробности взрыва у здания министерства в Кабуле

В результате нападения на здание Министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле ранения получили не менее шести человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на Минздрав Афганистана.
По предварительной информации, атаку организовали несколько боевиков, среди которых были три террориста-смертника. В перестрелку с ними вступили правоохранители, которые сумели ликвидировать двоих нападавших. Также известно, что во время атаки прогремел взрыв.
В данный момент продолжается спецоперация по ликвидации боевиков.
Ранее Лайф сообщал о взрыве около здания Министерства коммуникационных и информационных технологий Афганистана в Кабуле.
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