Эксперты назвали самые загруженные дни в аэропортах Москвы в мае

Примерно четверть всех пассажиров, вылетающих куда-то на праздники, предпочитают улететь 1 мая.

Около 25% граждан, решившихся улететь из Москвы на майские праздники, делают это 30 апреля или 1 мая. Именно в эти дни в столичных аэропортах наблюдается наибольшая загруженность, сообщает сервис путешествий "Туту.ру".

По данным специалистов портала, для выявления этой статистики им пришлось проанализировать бронирование авиабилетов с датой вылета с 25 апреля по 5 мая из столичных аэропортов — Шереметьево, Домодедово, Внуково. Важно уточнить, что в исследовании учитывались пассажиры, которые летят из Москвы, а также граждане, летящие через столицу транзитом.

Согласно итогам исследования, вторая по численности группа людей составляет 10% от всех пассажиров и предпочитает вылетать 27 апреля. Аналогичный показатель у граждан, отправляющихся в путешествие 29 апреля.

Самым разгруженным днём названа дата 4 мая. В этот день из столицы вылетают лишь 7,4% от всех путешественников.

Также портал исследовал главные направления для путешествий на майские праздники. В лидерах по внутреннему туризму значатся Симферополь, Сочи и Минеральные воды. Среди зарубежных городов на первых местах Тбилиси, Кишинёв и Ереван.