Основатель лектория "Прямая речь" рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

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Основатель лектория "Прямая речь" рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

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Дмитрий Быков. © РИА Новости/Евгений Одиноков

В физическом состоянии писателя Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщила в своём фейсбуке Светлана Большакова, основатель лектория "Прямая речь", где читает лекции писатель.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова, — написала Большакова.

Как ранее писал Лайф, 17 апреля в Уфе Дмитрию Быкову резко стало плохо. Врачи ввели его в искусственную кому. Также сообщалось, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в столичной клинике и ранее его доставили в Москву.

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