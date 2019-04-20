Родители-садисты, державшие 12 своих детей на цепи, получили пожизненное

Супруги морили отпрысков голодом, избивали, а мыться разрешали не чаще одного раза в год.

Дэвида и Луис Тёрпин из Калифорнии признали виновными в пытках и ограничении свободы 12 родных детей и приговорили к пожизненному заключению. Как сообщает BBC, у них есть шанс освободиться досрочно, но лишь через 25 лет.

— Сожалею обо всём, что сделал, чтобы навредить своим детям. Я очень сильно люблю своих детей, — сказал после оглашения приговора Дэвид и заплакал.

"I'm sorry for everything I've done to hurt my children. I love my children so much."



David and Louise Turpin, parents facing sentencing for torturing and imprisoning many of their 13 children, read tearful statements to the court: https://t.co/1PE0qRjhXT pic.twitter.com/7H7yFRJOaP — ABC News (@ABC) 19 апреля 2019 г.

О родителях-садистах стало известно в январе прошлого года, когда их 17-летняя дочь сбежала и рассказала полиции, что её 12 братьев и сестёр удерживаются в плену. Расследование показало, что из 13 детей только двухлетнего ребёнка регулярно кормили и не подвергали пыткам. Остальных 12 детей морили голодом, избивали, держали на цепи, а мыться разрешали лишь один раз в год.