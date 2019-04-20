Родители-садисты, державшие 12 своих детей на цепи, получили пожизненное

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Родители-садисты, державшие 12 своих детей на цепи, получили пожизненное

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Фото: Соцсети

Супруги морили отпрысков голодом, избивали, а мыться разрешали не чаще одного раза в год.

Дэвида и Луис Тёрпин из Калифорнии признали виновными в пытках и ограничении свободы 12 родных детей и приговорили к пожизненному заключению. Как сообщает BBC, у них есть шанс освободиться досрочно, но лишь через 25 лет.

— Сожалею обо всём, что сделал, чтобы навредить своим детям. Я очень сильно люблю своих детей, — сказал после оглашения приговора Дэвид и заплакал.

О родителях-садистах стало известно в январе прошлого года, когда их 17-летняя дочь сбежала и рассказала полиции, что её 12 братьев и сестёр удерживаются в плену. Расследование показало, что из 13 детей только двухлетнего ребёнка регулярно кормили и не подвергали пыткам. Остальных 12 детей морили голодом, избивали, держали на цепи, а мыться разрешали лишь один раз в год.

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