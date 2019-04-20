В рамках Ялтинского форума заключили контракты на 215 млрд рублей

Сумма всех сделок, подписанных в рамках Ялтинского международного экономического форума, составила 215 млрд рублей. Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В общей сложности по итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 миллиардов рублей
Сергей Аксёнов
При этом правительство региона заключило соглашения на сумму восемь миллиардов рублей, а сделки позволят создать в республике более 1700 новых рабочих мест.
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