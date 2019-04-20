Супругу Зеленского внесли в базу "Миротворца"

В качестве обоснования этого решения указывается то, что она якобы является "информатором боевиков незаконных вооруженных формирований".

На скандально известном украинском сайте "Миротворец" появилась страница, посвящённая супруге кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елены. Соответствующая запись добавлена в раздел "Чистилище".

— Информатор боевиков незаконных вооруженных формирований. После того, как информация о пособничестве распространилась 20 апреля 2019 года, страницу удалила, — говорится на сайте.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов представителей властей, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменниками родины". Ранее Лайф сообщал, что в базу "Миротворца" после посещения Крыма попала украинская журналистка. Также в "чёрный список" был внесён украинский олигарх Игорь Коломойский.