Выдачу денег "массовке" Порошенко перед дебатами сняли на видео

Партия "Национальный корпус" опубликовала видео выдачи денег массовке президента Украины Петра Порошенко перед дебатами с Владимиром Зеленским 19 апреля в НСК "Олимпийский". Кадры появились на YouTube-канале партии.
На видео женщина сверяет фамилии со списком и отдаёт людям деньги.
Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В преддверии голосования претенденты на главный государственный пост — Пётр Порошенко и Владимир Зеленский — провели национальные дебаты на "Олимпийском". На стадионе присутствовало 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.
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