На акции "жёлтых жилетов" в Париже задержали 126 человек

По всей стране на данный момент мобилизовано более 60 тысяч полицейских и жандармов.

Premier face à face entre manifestants et FDO #giletsjaunes pic.twitter.com/2o0YeBt3o1 — Lucas Burel (@L_heguiaphal) 20 апреля 2019 г.

Число задержанных на акции "жёлтых жилетов", проходящей в Париже, выросло до 126 человек. Об этом сообщает издание Figaro.

Как отмечается, в настоящее время во Франции мобилизовано более 60 тысяч полицейских и жандармов.

Напомним, во Франции масштабные акции протеста начались 17 ноября в связи с повышением цен на бензин и налога на топливо. Десятки тысяч несогласных граждан по всей стране выходят каждую субботу на демонстрации в униформе дорожных рабочих. Волну митингов подхватили жители и таких стран, как Португалия, Сербия, Израиль и Бельгия.

Ранее Лайф писал о том, что "жёлтым жилетам" запретили проводить акции протеста возле Нотр-Дама.