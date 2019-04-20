Потери стран ЕС от антироссийских санкций оценили в 100 млрд евро

При этом издержки несут лишь те страны, которые имеют какое-либо отношение к ограничительным мерам.

Государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 млрд евро с момента начала их действия. Такую оценку в ходе Ялтинского форума дал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

— Есть оценки, что ЕС за эти годы понёс ущерб более чем на 100 млрд евро, и каждый год эта цифра составляет примерно 7–8 млрд, — цитирует Назарова ТАСС.

При этом издержки несут лишь страны, имеющие какое-либо отношение к ограничительным мерам.