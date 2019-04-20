СКР начал проверку по факту масштабных пожаров в Забайкалье

По данным ведомства, огнём оказались охвачены 17 населённых пунктов в различных частях региона.

Сотрудники Следственного комитета России приступили к доследственной проверке обстоятельств крупного природного пожара на территории Забайкальского края, в результате которого огнём оказались охвачены сразу 17 населённых пунктов. Оперативникам предстоит установить не только причину возгорания, но и ущерб от огня. На данный момент известно о 27 пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии.

— В Следственном управлении работает аналитическая группа, которая занимается сбором актуальной информации о возгораниях, их локализации и ущербе, причинённом пожарами. По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Одновременно с этим ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам халатности должностных лиц Забайкальского лесохозяйственного объединения "Забайкаллесхоз".

Как считает следствие, ответственная организация не обеспечила своевременное тушение пожара, перешедшего на две чабанские стоянки в Борзинском районе Забайкалья. В результате распространения огня оказалось уничтожено имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей, а один из работников стоянки получил ожоги около 40% тела.

Как сообщал Лайф, с 19 апреля в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Общее количество людей, лишившихся жилья, приравнивается к 263. Кроме того, 27 человек были госпитализированы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье.