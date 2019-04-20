Полиция Украины зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях в "день тишины"

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Полиция Украины зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях в "день тишины"

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Фото: © Facebook/Політична партія "Наші" / Политическая партия "Наши"

Отмечается, что в большинстве случаев речь идёт о незаконной агитации и подкупе избирателей.

Почти 100 сообщений о различных нарушениях в "день тишины" перед вторым туром президентских выборов поступило в полицию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Незалежной Ярослав Тракало.

— В полицию поступило уже 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты касаются незаконной агитации и подкупа избирателей, — уточнил он в эфире телеканала "112 Украина".

Сегодня на Украине "день тишины", он запрещает любую агитацию перед вторым туром выборов главы государства. На президентское кресло претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко. Накануне кандидаты провели дебаты на стадионе "Олимпийский".

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