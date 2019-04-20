Возле Новодевичьего монастыря в Москве произошла утечка газа

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Возле Новодевичьего монастыря в Москве произошла утечка газа

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Кадр видео: © Mash

В Москве в районе Новодевичьего монастыря из-под земли вырвался столб газа с огнём. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации Mash, сохраняется угроза новых выбросов, которые могут быть более сильными, нежели первый. Сейчас на месте работают представители газовой службы. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе дома №4 по Новодевичьему проезду.

В МЧС радиостанции "Говорит Москва" пока не подтвердили данную информацию.

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