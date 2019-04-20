Умерла фотограф Галина Кмит

На 88-м году жизни в Москве умерла советский и российский фотограф, заслуженный деятель искусств РФ Галина Кмит. Об этом сообщил фотограф и журналист Геннадий Авраменко со ссылкой на её внучку Асю Дубровскую.

— Умерла Галина Васильевна, — написал Авраменко на своей странице в "Фейсбуке".

Отметим, что Галина Кмит родилась в 1921 году в Одессе. Её отцом был известный украинский писатель и журналист Василий Радыш. Кмит была членом Союза кинематографистов и журналистов России, академиком, членом Российско-итальянской научно-исследовательской академии Феррони, членом-корреспондентом Национальной академии кинематографических искусств и наук. В 2003 году ей было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".