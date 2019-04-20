Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.
— Главное, чтобы была договороспособность и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, международным обязательствам Украины, — заявил Лавров.
В частности, он упомянул минские договорённости, одобренные резолюцией Совбеза ООН.
Уже завтра Украина сделает главный выбор пятилетия и проголосует за нового президента страны. Кандидатов на высший пост двое — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
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