Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

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Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

В частности, он упомянул минские договорённости, одобренные резолюцией Совбеза ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" призвал будущие украинские власти уважать нормы международного права.

Главное, чтобы была договороспособность и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, международным обязательствам Украины, — заявил Лавров.

В частности, он упомянул минские договорённости, одобренные резолюцией Совбеза ООН.

Уже завтра Украина сделает главный выбор пятилетия и проголосует за нового президента страны. Кандидатов на высший пост двое — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

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