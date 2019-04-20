Мосгаз не подтвердил сообщения об утечке газа в районе Новодевичьего монастыря

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Мосгаз не подтвердил сообщения об утечке газа в районе Новодевичьего монастыря

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Фото: © РИА Новости

Ранее появилась информация о том, что из-под земли через дорогу от парка вырвался столб газа с огнём.

Мосгаз не подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в районе Новодевичьего монастыря произошли утечка и хлопок газа, передаёт радиостанция "Говорит Москва".

Аварийная служба предприятия выезжала по заявке о запахе газа в Новодевичьем проезде. Утечек газа не обнаружено, газовое оборудование работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что причиной беспокойства жителей района Хамовники стало замыкание электрокабеля.

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