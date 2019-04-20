Мать Кокорина опубликовала видео из кафе за минуту до драки

Читайте также

Мать Кокорина опубликовала видео из кафе за минуту до драки

3098

Светлана утверждает, что чиновник сам спровоцировал компанию, говоря "мерзости" в их адрес.

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала видеозапись, на которой видно, что происходило в кафе за минуту до избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака.

— Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, — пишет Светлана в "Инстаграме".

По словам женщины, чиновник спровоцировал компанию оскорбительными высказываниями в их адрес — "начал нервно им говорить мерзости". Кокорина подчёркивает, что одно из сказанных слов — "точно не слово "хамло", как на суде утверждал Пак.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили сразу две драки. Сначала компания на улице избила водителя телеведущей Первого канала, а затем в одном из столичных кафе напала на главу Департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове. Ранее было опубликовано полное видео инцидента.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×