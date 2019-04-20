Мать Кокорина опубликовала видео из кафе за минуту до драки

Светлана утверждает, что чиновник сам спровоцировал компанию, говоря "мерзости" в их адрес.

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала видеозапись, на которой видно, что происходило в кафе за минуту до избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака.

— Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, — пишет Светлана в "Инстаграме".

По словам женщины, чиновник спровоцировал компанию оскорбительными высказываниями в их адрес — "начал нервно им говорить мерзости". Кокорина подчёркивает, что одно из сказанных слов — "точно не слово "хамло", как на суде утверждал Пак.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили сразу две драки. Сначала компания на улице избила водителя телеведущей Первого канала, а затем в одном из столичных кафе напала на главу Департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове. Ранее было опубликовано полное видео инцидента.