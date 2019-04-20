Впервые количество пожилых людей в мире превысило число детей

По данным ООН, на конец 2018 года на планете проживало 705 млн людей, кому больше 65 лет, и около 680 млн человек младше пяти лет.

Впервые в истории человечества общее число пожилых людей в мире возрастом более 65 лет превысило число детей до пяти лет. При этом разрыв только увеличивается, и к 2050 году на каждого ребёнка до пяти лет по статистике будет приходиться более двух стариков. Такие данные ООН приводит на своём сайте Би-би-си.

Как отмечают демографы, наибольшее количество пожилых людей зафиксировано в развитых странах. При этом наблюдается закономерность — в этих же странах крайне низкая рождаемость.

— Будет очень мало детей и очень много пожилых людей, которым за 65, что сделает очень трудным поддержание мирового сообщества в нормальном состоянии, — заявил автор доклада, директор Института оценки состояния здравоохранения при Вашингтонском университете Кристофер Маррей.

Учёный подчёркивает, что разрыв по данным показателям грозит самому существованию стран, а не только лишь их экономике. Ведь при сохранении подобной тенденции всё приведёт к тому, что новые поколения будут настолько малочисленны, что не смогут обеспечить пожилых людей.

— Подумайте только о всех глубоких социальных и экономических последствиях, грозящих обществу, в котором дедушек и бабушек больше, чем внуков и внучек, — добавил Кристофер Маррей.

Кроме того, за последние полвека значительно увеличилась средняя продолжительность жизни с 52 лет до 72. То есть нагрузка на пенсионную систему и систему здравоохранения не только пропорционально увеличилась, странам требуется всё больше ресурсов для обеспечения потребностей населения.

Согласно исследованию, больше всего пожилых людей живёт в Японии — 27% от общего числа населения этой страны. На втором месте Италия — 23%, третье — в целом Евросоюз — 19,7%. США расположились на четвёртой строчке — 15,4%. Замыкает пятёрку стран Россия — 14,1%. Следом идут Китай, Бразилия, Турция, Индия, Иран.

В докладе приводится статистика Всемирного банка — в 1960 году коэффициент рождаемости в мире составлял около пяти детей на каждую женщину. В настоящее время коэффициент рождаемости сократился до 2,4 ребёнка на одну женщину.

Эксперты в области народонаселения дали несколько рекомендаций по смягчению эффекта стареющего населения. Государствам необходимо больше уделять внимание сфере здравоохранения. Здоровые люди более трудоспособны, имеют больший шанс родить много детей, а в старости им требуется меньше медицинского обслуживания, что значительно снижает расходы в социальной сфере.