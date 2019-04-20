В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Активисты-зоозащитники рассказали, что животное "находилось в агрессивном состоянии и могло напасть на большее число людей".

В двух деревнях в штате Орисса в Индии пять человек насмерть затоптал слон. Об этом сообщает издание The Hindu.

Как отмечается, в деревне Сандха трое членов семьи спали на веранде дома, когда на них напал слон. Позднее в той же деревне погибла ещё одна женщина.

Через час поступило сообщение из соседней деревни, Сантапада, об очередном погибшем, его личность пока не установлена.

Как отметил представитель Общества дикой природы Орисса, животное "находилось в агрессивном состоянии и могло напасть на большее число людей". В связи с этим он призвал местные власти отловить слона, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Ранее Лайф рассказывал, что в Южно-Африканской Республике слон насмерть затоптал браконьера, а его останки съели львы.