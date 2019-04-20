Русская икона не пострадала во время пожара в Нотр-Даме

Она была подарена собору Парижской Богоматери в 2007 году патриархом Алексием II.

Владимирская икона, которая хранилась в соборе Парижской Богоматери, не пострадала во время пожара 15 апреля. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Русской православной церкви при Совете Европы настоятель храма всех святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Священнослужитель отметил, что связался с Шове на следующий после пожара день, однако тогда тот не располагал такой информацией.

— Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: "Икона — без повреждений", — заявил игумен Филипп.

Он также подчеркнул, что эта новость пришла в Лазареву субботу, когда православные христиане вспоминают чудесное воскрешение Христом Лазаря, находившегося четыре дня мёртвым во гробе. Добавим, что икона была подарена собору Парижской Богоматери в 2007 году патриархом Алексием II.

Напомним, знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.