Приняв огонь на себя, во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ДНР

Девушка оказывала помощь раненым, когда заметила украинских военных и решила вступить в бой.

Во время попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики в окрестностях населённого пункта Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгамбердиева. Об этом сообщила Народная милиция республики.

— Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она решила вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгамбердиева приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата, — уточнили в оборонном ведомстве.

В ответ бойцы ВСУ нанесли по позициям ДНР массированный огневой удар, в результате которого погибли девушка и ещё двое ополченцев, которым она пыталась оказать помощь.

В Народной милиции напомнили, что ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил о "пасхальном" перемирии. Ведомство указало на "лживость и пустоту" заявлений Киева о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта и подчеркнуло, что целью сообщений о прекращении огня было поднять рейтинг лидера Незалежной перед выборами.