У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

Предположительно, командование судна завело его на мель к берегу, после чего покинуло борт.

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны. Об этом член Русского географического общества Игорь Чапалов рассказал в беседе с агентством "Север-пресс".

— Координаты её уточняются. В связи с этим принято решение задействовать в экспедиции "Мы идём в Арктику" ещё и гидросамолёт-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта, — сказал Чапалов.

По его словам, вероятно, экипаж завёл подлодку на мель к берегу, после чего покинул её. Люк судна задраен.

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