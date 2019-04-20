Пострадавшие от пожаров в Забайкалье получат компенсацию

Сейчас с погорельцами работают специалисты, а неравнодушные собирают для них вещи первой необходимости.

Жители Забайкалья, пострадавшие при природных пожарах в регионе, в ближайшие дни получат единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а позже выплаты в зависимости от нанесённого стихией ущерба. Об этом сообщили в краевом Министерстве труда и социальной защиты.

На данный момент в число пострадавших занесено более 400 человек. Список постоянно обновляется. Тем временем с погорельцами работают специалисты, а неравнодушные собирают для них вещи первой необходимости, одежду, постельные принадлежности.

— Наши специалисты совместно с психологами индивидуально работают с каждым пострадавшим, выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов. Также мы составляем списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи, — приводятся в сообщении слова замглавы краевого правительства Аягма Ванчикова.

Напомним, в Забайкалье по причине природных пожаров пострадало по меньшей мере 17 населённых пунктов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.