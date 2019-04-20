Пушков отреагировал на выпад Литвы в адрес президента Эстонии из-за визита в РФ

Ранее Вильнюс призвал Таллин впредь с осторожностью относиться к контактам с Москвой.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на критику МИД Литвы в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд за встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

— Глава МИД Литвы не выдержал — атаковал президента Эстонии за визит в Москву. Мол, встреча с Путиным подрывает единство балтийских стран. Единство в чём? В примитивной политике? — написал парламентарий в "Твиттере".

Пушков подчеркнул, что данная позиция не даёт им ничего, "кроме возможности быть на переднем краю вражды к России".

Напомним, 18 апреля в Кремле впервые за восемь лет состоялась встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Переговоры длились более 2,5 часа и были посвящены вопросам торговли между странами, сотрудничества и экологии.

Позже министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Таллин впредь с осторожностью относиться ко встречам с Москвой.