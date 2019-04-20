Венедиктов рассказал, когда Быкова могут вывести из "медицинского сна"

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Венедиктов рассказал, когда Быкова могут вывести из "медицинского сна"

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Дмитрий Быков. Фото: © Агентство городский новостей "Москва"/Кирилл Зыков.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в беседе с ТАСС заявил, что в ближайшие несколько дней писатель и журналист Дмитрий Быков может быть выведен из состояния "медицинского сна".

Врачи сообщают о "видимом улучшении". Возможно, в ближайшие два дня Дмитрий будет выведен из "медицинского сна". Однако требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная детоксикация организма, — заявил Венедиктов.

Как ранее писал Лайф, 17 апреля в Уфе Дмитрию Быкову резко стало плохо. Врачи ввели его в искусственную кому. Также сообщалось, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в столичной клинике и ранее его доставили в Москву.

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