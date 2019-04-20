Корвет "Гремящий" 21 апреля впервые выйдет на испытания в море

На корабле проверят системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, в том числе комплексы навигации, спасательные средства.

Корвет "Гремящий" впервые выйдет на испытания в Балтийское море 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВМФ России Игоря Дыгало.

— 21 апреля новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" выйдут в море от причалов предприятия "Северная верфь" (Санкт-Петербург) для проведения заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря, — сказал Дыгало.

По его словам, накануне главком ВМФ России Владимир Королёв провёл в Адмиралтействе рабочее совещание. В ходе встречи он заслушал доклад своего заместителя по вооружению Игоря Мухаметшина о готовности судов и экипажей к испытаниям.

В ходе заводских ходовых испытаний проверят корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, в том числе комплексы навигации, спасательные средства, системы связи, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, будет проверена скорость хода в различных режимах, манёвренность и управляемость, а также другие характеристики "Адмирала Касатонова" и "Гремящего".

Напомним, корвет "Гремящий" спустили на воду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2017 году.