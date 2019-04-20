В Прикамье женщину записали на приём к врачу через три месяца после смерти

Дочь записала мать к эндокринологу ещё в ноябре прошлого года, однако своей очереди та так и не дождалась.

В городе Кизеле Пермского края женщину пригласили на приём к врачу через три месяца после её смерти. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на дочь покойной Наталью.

— У меня болела мама, я её пыталась записать к эндокринологу. У нас нет такого специалиста в Кизеле. Есть только в Губахе, но и там он по совместительству. Записалась в ноябре, мне перезвонили неделю назад, но необходимость уже отпала, потому что мама умерла в январе, — рассказала женщина.

Наталья говорит, что в Кизеле невозможно даже детей записать на приём к узким специалистам — их просто нет. По её словам, в городе всего два-три педиатра. В детской консультации приходится по несколько часов ждать своей очереди, а к окулисту, лору и ортопеду ребёнка нужно отвозить в Пермь, жалуется собеседница портала.

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