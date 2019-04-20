В Ингушетии всех нуждающихся обеспечат инвалидными колясками до конца года

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В Ингушетии всех нуждающихся обеспечат инвалидными колясками до конца года

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Фото: © Pixabay

По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, программу проведут за счёт внебюджетных средств.

В Ингушетии все дети и взрослые с ограниченными возможностями, нуждающиеся в инвалидных колясках, получат их до конца 2019 года. Об этом сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров, пишет ТАСС.

В первом полугодии мы намерены обеспечить колясками всех детей-инвалидов, мне буквально на днях доложили, что это будет сделано в срок. А до конца года мы обеспечим колясками всех взрослых инвалидов, — сказал Евкуров.

Он также подчеркнул, что программу по поддержке инвалидов проведут за счёт внебюджетных средств.

Ранее Лайф писал, что глава Минздрава Ингушетии Марем Арапханова спасла пассажирку самолёта.

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