Жену Зеленского внесли в базу "Миротворца" после публикации на ресурсе Порошенко

В день тишины в телеграм-канале действующего президента Украины появилась видеозапись с обвинениями в адрес Елены Зеленской.

Несмотря на то что в преддверии президентских выборов на Украине 20 апреля объявлено днём тишины и запрещена любая агитация, один из ресурсов Петра Порошенко опубликовал видео с обвинениями в адрес супруги Владимира Зеленского Елены.

В ролике неизвестный человек просматривает страницу женщины на "Фейсбуке". Его возмущение вызвал репост записи Лайфа от 2014 года, в которой предлагалась премия в 15 тысяч рублей за информацию о перемещении украинских военных в Донбассе.

— Друзья, времени уже мало, но ещё есть шанс спасти Украину. Это не шутки, это серьёзно, — подписана ссылка на видеоролик в телеграм-канале Петра Порошенко.

Как ранее сообщал Лайф, именно данная публикация на личной странице Елены Зеленской в соцсети стала поводом для внесения её в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Напомним, сайт "Миротворец" существует с 2014 года, известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины". Ранее Лайф сообщал, что в базу "Миротворца" после посещения Крыма попала украинская журналистка. Также в чёрный список был внесён украинский олигарх Игорь Коломойский.