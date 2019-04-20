Пять британских боевых вертолётов прибыли на авиабазу под Таллином

Apache будут оказывать лётную поддержку наземным подразделениям в ходе предстоящих сухопутных учений.

Пять ударных вертолётов AH-64 Apache ВВС Великобритании прибыли на военную авиабазу Эмари под Таллином, чтобы принять участие в учениях НАТО "Весенний шторм". Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

— Пилоты вертолётов Apache будут сотрудничать с дислоцированными в Эстонии командами вертолётов Wildcat и военнослужащими Эстонии и стран-союзников, а также примут участие в учениях "Весенний шторм", — уточнила пресс-служба ведомства.

Сухопутные учения "Весенний шторм" пройдут с 29 апреля по 17 мая в северо-восточной части Эстонии с участием почти десяти тысяч военнослужащих. Ранее в прибалтийское государство прибыли четыре многоцелевых вертолёта ВВС Великобритании AW159 Wildcat. Ожидается, что Wildcat и Apache будут оказывать лётную поддержку наземным подразделениям в ходе "Весеннего шторма".