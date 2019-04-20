Боец Антигулов не смог встать без помощи врачей на турнире UFC в Петербурге

Light heavyweights, remember the name!— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Michal Oleksiejczuk in DOMINANT fashion! #UFCStPetersburg 🔥 pic.twitter.com/QlXSkXrDdc
Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов не смог самостоятельно встать после нокаута от поляка Михала Олексейчука на турнире UFC в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как польский боец смог отправить россиянина в нокаут уже в первом раунде, после чего нанёс тому несколько ударов по лицу. Ожидается, что после матча Антигулов пройдёт медицинское обследование.
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