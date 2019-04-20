Боец Антигулов не смог встать без помощи врачей на турнире UFC в Петербурге

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Боец Антигулов не смог встать без помощи врачей на турнире UFC в Петербурге

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Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов не смог самостоятельно встать после нокаута от поляка Михала Олексейчука на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как польский боец смог отправить россиянина в нокаут уже в первом раунде, после чего нанёс тому несколько ударов по лицу. Ожидается, что после матча Антигулов пройдёт медицинское обследование.

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