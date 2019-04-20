Россия арендует у Сирии порт Тартус на 49 лет

Средиземноморский порт будет использоваться для транспортно-экономических целей.

Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет в целях транспортно-экономического использования. Процесс передачи произойдёт в течение ближайшей недели, сообщил по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договорённости. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан и на 49 лет порт Тартус перейдёт в эксплуатацию российского бизнеса, — сообщил вице-премьер.

Отметим, ещё в 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Решение об аренде военной базы было принято на заседании межправкомиссии ещё в декабре 2018 года, уточнил Борисов.

По его мнению, такое решение продиктовано в первую очередь экономической целесообразностью. В частности, ожидается повышение динамики товарооборота между Россией и Сирией.

— Надеюсь, что это будет играть в пользу в первую очередь сирийской экономики, — отметил вице-премьер.