Порошенко утвердил план реализации курса Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", в котором прописаны меры для достижения членства в НАТО и ЕС.
— Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора, — сообщает пресс-служба Порошенко.
В документе подчёркивается "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины", который был закреплён в конституции страны в феврале 2019 года.
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