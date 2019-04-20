Порошенко утвердил план реализации курса Украины в НАТО и ЕС

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Порошенко утвердил план реализации курса Украины в НАТО и ЕС

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

В документе подчёркивается "необратимость европейского и евроатлантического курса" страны.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", в котором прописаны меры для достижения членства в НАТО и ЕС.

— Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора, — сообщает пресс-служба Порошенко.

В документе подчёркивается "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины", который был закреплён в конституции страны в феврале 2019 года.

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