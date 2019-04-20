Снайпер ВСУ обстрелял съёмочную группу ВГТРК под Донецком

Вблизи Донецка, в районе посёлка Спартак, украинский снайпер обстрелял съёмочную группу ВГТРК. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Огонь был открыт с направления, на котором находятся подконтрольные Киеву населённые пункты. При этом действия снайпера прикрывались огнём из РПГ и АГС. Никто из членов съёмочной группы не пострадал.
— Поскольку данный факт является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права, настоятельно требуем от руководства ОБСЕ не оставлять его без внимания и решительно осудить преступные действия, — заявили в народной милиции.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени