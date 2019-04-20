Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от соотечественницы Евгении Медведевой в "Инстаграме". На это обратила внимание одна из подписчиц 19-летней спортсменки и в шутку связала разлад с выступлением Медведевой в Южной Корее в розовом латексном костюме.

— Когда узнала, что от тебя отписалась Загитова, и теперь можно устроить 18+ тусу, — намекнула пользовательница на то, что Загитовой 16 лет.

Медведева отреагировала на комментарий лайком. Но комментировать сама отписку Загитовой не стала.

Отметим, что фигуристкам неоднократно приписывали конфликт после зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане. Обе не уставали опровергать данную информацию. Не так давно Медведева заявила, что её противостояние с Загитовой раздуто, а большая часть и вовсе придумана. По её словам, их постоянно "сталкивают лбами".