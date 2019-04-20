Помпео поговорил по телефону с Зеленским и Порошенко

Глава Госдепа заверил собеседников в приверженности США "работе с тем, кого выберет украинский народ".

Госсекретарь США Майк Помпео 19 апреля поговорил по телефону с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по Незалежной Курт Волкер.

— Госсекретарь Помпео позвонил этой ночью обоим кандидатам, чтобы подчеркнуть поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал он в "Твиттере".

Глава Госдепа заверил Зеленского и Порошенко в приверженности США "работе с тем, кого выберет украинский народ для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы" в стране.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко в ходе телефонных переговоров с Майком Помпео обсудил угрозу ренационализации "Приватбанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности страны. Кроме того, лидер Незалежной пожаловался госсекретарю США на Зеленского.