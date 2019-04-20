Боец Яковлев дал прогноз на бой Хабиб — Пуарье — видео

Российский боец UFC Александр Яковлев после победного матча на турнире UFC в Санкт-Петербурге дал свой прогноз на матч Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье.

— Я думаю, Хабиб однозначно. У него наработан свой стиль, против которого сложно противостоять, — сказал спортсмен.

Он также подчеркнул, что противостоять Нурмагомедову на равных может лишь борец высокого уровня, а бойцу, делающему акцент на ударную технику, будет крайне сложно противостоять россиянину.

Ранее сам Яковлев выиграл свой бой на Петербургском турнире UFC.

Напомним, что Пуарье одержал победу на турнире UFC 236 и завоевал право сразиться за чемпионский пояс с Хабибом Нурмагомедовым. Бой должен состояться в сентябре.