Жена Зеленского прокомментировала попадание в базу "Миротворца"

Елена обратила внимание, что из её поста четырёхлетней давности попытались сделать новость именно в "день тишины".

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена отреагировала на внесение её в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Она объяснила, что в 2014 году не знала всех технических особенностей "Фейсбука", который через несколько лет убрал из её поста подводку и оставил только ссылку, за которую её и включили в чёрный список.

— Потому что "Фейсбук" может не показать подводку, а саму ссылку — оставить, — написала она в соцсети.

Зеленская обратила внимание, что именно в "день тишины" перед вторым туром президентских выборов из её репоста четырёхлетней давности попытались сделать новость. Она также заявила, что устала, и не исключила, что этот пост станет её прощальным в "Фейсбуке".

Напомним, что видео с обвинениями в адрес супруги Владимира Зеленского было опубликовано одним из ресурсов Петра Порошенко, при том что сегодня кандидатам запрещена любая агитационная деятельность. Именно после этого Елена была внесена в чистилище "Миротворца".