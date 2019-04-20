Свечников рассказал, что Овечкин извинился за драку

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Свечников рассказал, что Овечкин извинился за драку

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Как выяснилось, зачинщиком драки выступил именно Овечкин, впрочем, он же и позвонил соотечественнику сразу после игры.

Российский хоккеист клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин извинился перед ним за драку, которая произошла в ходе матча двух команд 15 апреля. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Люк Декок.

Я не супергерой, поэтому не просил о драке с Овечкиным первым, это он предложил бой. Я согласился, потому что просто хотел постоять за себя. Он позвонил мне сразу после игры, мы немного поговорили, он извинился. Я сказал, что никогда не знаешь наверняка, что может случиться, — рассказал Свечников.

Напомним, хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода матча. Капитан "столичных" отправил 19-летнего соотечественника в нокаут. Свечников покинул лёд уже в сопровождении врачей и больше не выходил на площадку до конца матча.

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