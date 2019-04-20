Почти 28 тысяч человек приняли участие в 23-й акции "жёлтых жилетов" во Франции

По данным Министерства внутренних дел, в 23-й акции "жёлтых жилетов", проходящей во Франции, к настоящему моменту приняли участие не менее 27,9 тысячи человек.

« #Toulouse en colère... » des centaines de motos sur la place de Jean Jaurès. #ActesXXIII pic.twitter.com/fbZozSqaPD — Mortaza Behboudi (@MortazaBehboudi) April 20, 2019

Как уточняется, в ходе демонстраций сотрудники правоохранительных органов задержали уже 249 человек, из них 182 были арестованы в столице, сообщает телеканал CNEWS.

Как писал Лайф, во время акции по всей стране мобилизовали около 60 тысяч полицейских и жандармов.

Напомним, во Франции масштабные акции протеста начались 17 ноября 2018 года в связи с повышением стоимости бензина и налога на топливо. Десятки тысяч несогласных граждан по всей стране выходят каждую субботу на демонстрации в униформе дорожных рабочих. Волну митингов подхватили также жители таких стран, как Португалия, Сербия, Израиль и Бельгия.