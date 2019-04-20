В штабе Зеленского назвали бредом иск об отмене его регистрации кандидатом

Ранее сообщалось, что заседание суда начнётся сегодня в 21:00. Слушание пройдёт в Киеве.

Член штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал бредом иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины. Об этом он написал в своём фейсбуке.

Разумкову задали вопрос, действительно ли будет суд, на что он дал положительный ответ.

— Нет, не фейк, но бред, — написал Разумков.

Кроме того, главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук отметил, что истец Андрей Хилько не имел правовых оснований для подачи иска, который к тому же является безосновательным и бесперспективным.

Как ранее писал Лайф, заседание суда началось сегодня в 21:00 в Киеве. Заявление в суд о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с предстоящих выборов подал адвокат Андрей Хилько.