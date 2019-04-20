В штабе Зеленского назвали бредом иск об отмене его регистрации кандидатом

Член штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал бредом иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины. Об этом он написал в своём фейсбуке.
Разумкову задали вопрос, действительно ли будет суд, на что он дал положительный ответ.
— Нет, не фейк, но бред, — написал Разумков.
Кроме того, главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук отметил, что истец Андрей Хилько не имел правовых оснований для подачи иска, который к тому же является безосновательным и бесперспективным.
Как ранее писал Лайф, заседание суда началось сегодня в 21:00 в Киеве. Заявление в суд о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с предстоящих выборов подал адвокат Андрей Хилько.
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