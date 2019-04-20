В ходе 23-й акции "жёлтых жилетов" было ранено 14 полицейских

По меньшей мере четырнадцать сотрудников полиции были ранены во время 23-й акции "жёлтых жилетов" во Франции. Соответствующее заявление опубликовали на сайте министерства внутренних дел страны.
Префектура полиции Парижа выразила благодарность всем пострадавшим сотрудникам в своём твиттере.
Жандармерия Франции поддержала обращение к полицейским, а также отметила роль пожарных в устранении беспорядков.
Как писал Лайф, во время последней акции "жёлтых жилетов" 20 апреля задержали 249 человек, из них 182 были арестованы. По официальным данным, в масштабных демонстрациях приняли участие не менее 27,9 тысячи человек.
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