СМИ: Израиль провёл испытание высокоточной ракеты в Сирии

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СМИ: Израиль провёл испытание высокоточной ракеты в Сирии

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Фото: © Flickr/ fabcom

Израиль впервые применил высокоточные ракеты 13 апреля во время воздушной атаки на сирийскую провинцию Хама. Об этом сообщает издание Telepolis.

По предварительным данным, в ходе атаки была впервые задействована ракета Rampage класса "воздух — земля".

Предназначение Rampage связывают с атакой целей, защищённых комплексами противовоздушной обороны.

Отмечается, что разработка впервые была представлена израильскими компаниями Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries в июне 2018 года.

В длину одна такая ракета достигает четырёх с половиной метров и весит 570 килограммов.

Известно, что она предназначена для запуска боевой авиацией в пределах 150 километров от цели.

По данным автора статьи, новые сверхзвуковые ракеты недосягаемы для российских комплексов С-300.

Как сообщал Лайф, 13 апреля Израиль нанёс серию ударов по центральной провинции Хама, где на момент агрессии располагались позиции армии Арабской Республики.

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