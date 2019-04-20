СМИ: Израиль провёл испытание высокоточной ракеты в Сирии

Израиль впервые применил высокоточные ракеты 13 апреля во время воздушной атаки на сирийскую провинцию Хама. Об этом сообщает издание Telepolis.
По предварительным данным, в ходе атаки была впервые задействована ракета Rampage класса "воздух — земля".
Предназначение Rampage связывают с атакой целей, защищённых комплексами противовоздушной обороны.
Отмечается, что разработка впервые была представлена израильскими компаниями Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries в июне 2018 года.
В длину одна такая ракета достигает четырёх с половиной метров и весит 570 килограммов.
Известно, что она предназначена для запуска боевой авиацией в пределах 150 километров от цели.
По данным автора статьи, новые сверхзвуковые ракеты недосягаемы для российских комплексов С-300.
Как сообщал Лайф, 13 апреля Израиль нанёс серию ударов по центральной провинции Хама, где на момент агрессии располагались позиции армии Арабской Республики.
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