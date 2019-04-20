На Украине завели уголовное дело из-за сообщения о теракте на дебатах

В Киеве сотрудниками полиции было заведено уголовное дело по факту поступившей информации о планируемом теракте на стадионе "Олимпийский", где проходили дебаты между действующим украинским лидером Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что 19 апреля в полицию поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что узнал из Интернета, что во время дебатов будет совершён теракт, передаёт "Украинская правда".

В итоге по данному факту было заведено уголовное дело по статье 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Ранее Лайф писал, что в "день тишины" перед вторым туром президентских выборов в полицию Украины поступило почти 100 сообщений о различных нарушениях.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля. За высший пост будут вести борьбу Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".