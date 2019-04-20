В штабе Порошенко рассказали, что непричастны к иску о снятии Зеленского

Штаб действующего лидера Незалежной Петра Порошенко не имеет никакого отношения к иску адвоката Андрея Хилько о снятии шоумена Владимира Зеленского с выборов. Об этом заявил представитель президента Украины Олег Медведев.

— Мы считаем, что это дискредитация накануне выборов, — цитирует Медведева "Общественное ТВ".

Напомним, суд в Киеве сейчас рассматривает иск Хилько. Он утверждает, что Зеленский нарушил закон, когда разместил в своём аккаунте в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты с Порошенко в НСК "Олимпийский".

Лайф сообщал, что в штабе Зеленского назвали данный иск "бредом". При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что снятие Зеленского с выборов было бы "равносильно госперевороту".

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"