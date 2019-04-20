Эксперт назвал иск против Зеленского "фестивальной демократией" Украины

Иск о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с президентских выборов является одним из примеров "фестивальной демократии", царящей в Незалежной. Такое мнение выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, на Украине может произойти "что угодно, вне зависимости от того, что написано в законах", а потому бесполезно пытаться анализировать происходящее с позиции законодательства.

— Украина постоянно вносит какие-то новеллы в логику происходящего. Я не удивлюсь, что в "день тишины" снимут основного кандидата — а может, и не снимут. Это фестивальная демократия по-украински, — цитирует Мартынова РИА "Новости".

При этом эксперт назвал цирком дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедшие на киевском стадионе "Олимпийский".

— Как выяснилось, это был какой-то новый жанр, а вовсе не дебаты, — заявил Мартынов.

Напомним, ранее украинский адвокат Андрей Хилько заявил о подкупе избирателей. По его мнению, Зеленский нарушил закон, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты на "Олимпийском".

В штабе Зеленского назвали данный иск Хилько "бредом", а сенатор Алексей Пушков сравнил снятие Зеленского с выборов с госпереворотом. При этом в штабе Порошенко рассказали, что непричастны к иску о снятии Зеленского.