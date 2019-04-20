Порошенко заявил о своей победе на президентских выборах в "день тишины"

Лидер Незалежной Пётр Порошенко в "день тишины", выступая в Виннице, призвал украинцев отложить все дела и проголосовать на выборах.

При этом Порошенко вначале признался в любви к своей супруге, а затем объявил о своей победе на грядущих выборах.

— Очень благодарю Марину за 35 лет, что мы вместе, и очень благодарю за следующие пять лет — пять лет наших побед, — передаёт слова президента Украины канал "Прямой".

Также Порошенко, обращаясь к избирателям, отметил, что вначале они могут идти в церковь "освятить вербу", а уже затем "с божьего благословения идти строить Украину" на участки.

При этом украинский лидер подчеркнул, что в "день тишины" политическая агитация находится под запретом.

— Я ни за кого не агитирую. Знаете почему? Вы и так всё знаете, — добавил Порошенко.

Напомним, второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. За высший пост будут бороться Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"