В Мексике группа туристов пострадала от "агрессивных" мурен

В штате Найярит, расположенном на западе Мексики, были зафиксированы случаи нападения рыб мурен на туристов. Об этом сообщает информационный портал Excelsior.

Отмечается, что в медучреждения муниципалитета Компостела обратились 15 туристов с жалобами на болезненные укусы. У всех из отдыхающих были диагностированы повреждения ног и ступней. В данный момент они получают всю необходимую помощь от сотрудников Красного Креста.

Примечательно, что рыбы мурены, которые имеют длину до полутора метров и массу до 50 кг, обычно не нападают на человека. Как правило, они живут на глубине до нескольких сотен метров, в дневное время отдыхают в щелях и предпочитают избегать контактов с людьми. Мурены очень пугливы и скрытны, а нападают на человека только в крайних случаях — в целях самообороны или для защиты своего жилища.

На данный момент пляж Плайя Платанитос, где были зафиксированы нападения, закрыт для посещения. Специалисты устанавливают возможные причины столь агрессивного поведения мурен.