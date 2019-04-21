Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".

Как уточняется, Примадонна отрицательно отреагировала на выпуск, приуроченный к её 70-летнему юбилею.

— Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается, — передаёт её слова Super.ru.

Кудрявцева призналась, что её задели эти слова Пугачёвой.

Она подчеркнула, что как журналист вынуждена работать в рамках определённого формата, но при этом у её команды не было намерения оскорбить или унизить легендарную певицу.

— Мы все — рабы определённого формата проектов и потребностей аудитории — кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поёт уже много лет, даёт концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интерес к её жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать, на мой взгляд,— заметила Кудрявцева.

Также она призналась, что с детства любит и уважает Пугачёву, а потому надеется, что сказанные слова "дойдут до её сердца".

Напомним, Примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет 15 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил певицу и отметил "значимый личный вклад", который она внесла в развитие музыкального искусства.